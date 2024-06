Czasochłonność raportowania podatkowego. Polska wyróżnia się negatywnie

Autorzy raportu wskazują m.in. na problem z długością terminów. Obecnie, mimo znacznego rozbudowania przepisów w obszarze CIT, termin na złożenie zeznania CIT-8 to 3 miesiące po zakończeniu roku, za który się raportuje. W innych krajach europejskich terminy są z reguły dłuższe. Przykładowo, we Francji to 5 miesięcy, w Niemczech 7 lub 14 miesięcy, a w Wielkiej Brytanii 12 miesięcy.

– W ostatnich latach raportowanie podatkowe staje się coraz bardziej czasochłonne i wymagające. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych i informacji, jak również właśc...