Czas na zmianę II progu podatkowego w PIT? Niekoniecznie

Interpelacja nr 1458 do ministra finansów w sprawie konieczności aktualizacji II progu podatkowego

Panie Ministrze,

progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego obliczanego na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby osiągające roczny dochód wyższy niż 85 528 zł rozliczają PIT w ramach drugiego progu podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki muszą zapłacić od dochodu przekraczającego 85 528 zł, wynosi 32%. Trzeba dodać, że tylko w odniesieniu do sposobu określania wysokości podatku, jakim jest skala podatkowa, stosuje się progi. W sytuacji nie do końca motywującej są osoby niekiedy bardzo ciężko pracujące, pracujące ponad normatywny czas pracy, które osiągają tzw. drugi próg dochodowy, co znaczy, że w danym roku uzyskały dochód przekraczający 85 528 zł brutto. Wówczas zgodnie z regulacją podatkową ich podatek wynosi 32%. Co prawda, wyższy podatek nie odnosi się do ogólnej sumy dochodu, ale do kwoty powyżej pierwszego progu. Aktualnie średnia, jak i minimalna pensja wzrosły dwukrotnie, a próg przekracza prawie milion osób - głównie wykwalifikowanych specjalistów, którzy uciekają przed nim w jednoosobowe działalności gospodarcze, co wypacza obraz rynku pracy oraz zmniejsza wpływy do ZUS. Ciężko pracujący, wykształceni, kompetentni, zaangażowani, przy braku od ponad 10 lat aktualizacji progu, czują się wykorzystani tylko dlatego, że chciało im się uczyć i pracować na swoją pozycję. Ponadto, „wpadając" w II próg w zasadzie nie mają już prawa do żadnych odliczeń, ulg czy pomocy socjalnej, na którą co miesiąc płacą bardzo wysokie składki. Więcej, twierdzą, że nie przełoży się to w przyszłości na ich emerytury, bo być może ziszczą się prognozy o tzw. emeryturze obywatelskiej - równie niskiej dla wszystkich.

W związku z powyższym, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Finansów ma jakiekolwiek plany aktualizacji wysokości kwoty II progu podatkowego - niezmienianej od 2009 roku? Jakie propozycje motywowania młodych ludzi do nauki i intensywnej pracy ma resort, skoro dotychczasowa polityka finansowa wręcz przeciwnie, zniechęca? Czy „solidarność społeczna" ma spoczywać tylko i wyłącznie na barkach najbardziej pracowitych i ambitnych? W jaki sposób resort zamierza motywować do pracy ludzi (zdrowych i młodych), których głównym źródłem utrzymania są świadczenia socjalne?

Poseł Katarzyna Osos

16 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1458 w sprawie konieczności aktualizacji II progu podatkowego

W związku z interpelacją nr 1458 Pani Poseł Katarzyny Osos w sprawie konieczności aktualizacji drugiego progu podatkowego, uprzejmie informuję.

Skala podatkowa, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT1), stanowi tylko jeden z czynników, który ma wpływ na wysokość obciążeń fiskalnych. Będący e...