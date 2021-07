Coraz większe zadłużenie Polski. Pandemia kosztowała 300 mld zł

Pandemia koronawirusa doprowadziła do zdecydowanego wzrostu deficytu oraz długu. Dane pokazują, że w 2020 r. rzeczywiste polskie zadłużenie wzrosło do poziomu blisko czterokrotnie wyższego względem oficjalnych danych dotyczących wykonania budżetu państwa. W efekcie zadłużenie zwiększyło się o ok. 300 mld zł. Eksperci ostrzegają, że dalsze zwiększanie długu może grozić kryzysem finansowym.