Coraz większe turbulencje na rynku pracy

Ponad jedna czwarta pracowników boi się utraty pracy w trakcie kolejnego półrocza – wynika z najnowszej edycji badania pn. „Monitor Rynku Pracy”, publikowanego cyklicznie przez Instytut Badawczy Randstad. Eksperci przewidują, że do końca 2020 r. liczba bezrobotnych może wynieść ok. 2,5 mln osób. Jednocześnie okazuje się, że w samym marcu br. niektórzy pracodawcy nadal zatrudniali nowych pracowników.

Przeprowadzone przez Randstad badanie pokazało, że aktualnie 26 proc. pracowników boi się utraty pracy w trakcie najbliższych 6 miesięcy. Tak wielkich obaw nie notowano nigdy w historii badania prowadzonego od 10 lat. Jeśli te obawy miałyby się spełnić, to liczba bezrobotnych wyniosłaby w tym roku ok. 3,6 mln. Zdaniem ekspertów Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pod koniec 2020 r. liczba bezrobotnych może wynieść w Polsce ok. 2,5 mln.

Z obliczeń analityków firmy audyto...