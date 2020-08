Coraz więcej pracodawców testuje pracowników na koronawirusa

Firmy w Polsce coraz chętniej poddają swoich pracowników testom na koronawirusa. W ramach szybkich testów opierających się na badaniu krwi wykazywane jest, czy dany pracownik miał kontakt z koronawirusem. Stosujący testy pracodawcy liczą, że pozwoli im to na kontrolowanie sytuacji w firmach i odpowiednie planowanie organizacji pracy. Jak wskazują przedstawiciele ALAB Laboratoria, tego rodzaju testy są traktowane zazwyczaj jako tzw. benefity pracownicze.

– Bezpieczny powrót do biura to rzecz, nad którą głowią się dziś działy HR wielu firm. Badania krwi w kierunku COVID-19 wśród pracowników są jednym z elementów tego bezpiecznego powrotu do biura. Badając pracowników, firma może zarządzać ryzykiem i niebezpieczeństwem związanym z zakażeniami – wskazuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes, lek. med. i dyrektor ds. marketingu medycznego w AL...