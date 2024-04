Coraz więcej podatników decyduje się na e-korespondencję z KAS

W lutym br. na e-korespondencję ze skarbówką zgodziło się kolejnych 130 tys. osób – podaje resort finansów. Liczba podatników zainteresowanych taką formą komunikacji wyraźnie wzrosła przy okazji rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2023 r. Do tej pory usługę elektronicznej komunikacji z KAS aktywowało łącznie 1,7 mln użytkowników.

W samym lutym 2024 r. blisko 130 tys. osób fizycznych i organizacji wyraziło zgodę na przejście na elektroniczną komunikację z urzędem skarbowym. Miesiąc wcześniej liczba zgód wyniosła natomiast niecałe 48 tys. Proces aktywacji można przeprowadzić w prosty sposób na koncie w e-Urzędzie Skarbowym.

– W marcu spodziewamy się podobnego do obserwowanego w lutym wzrostu liczby zgód na e-korespondencję. W połowie miesiąca było to już około 60 tys. zgód. Polacy przy okazji logowania do e-US w celu ro...