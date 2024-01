Coraz więcej mikrofirm prowadzi księgi rachunkowe i ewidencję przychodów

Między 2017 a 2022 r. odsetek mikrofirm prowadzących księgi rachunkowe wzrósł z 10,4 proc. do 12 proc., a w przypadku ewidencji przychodów zanotowano wzrost z 18,2 proc. do 25,4 proc. – wynika z nowego raportu pn. „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2022 roku”, który opublikował Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie odsetek mikroprzedsiębiorstw stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) spadł z 67,6 proc. do 60 proc.