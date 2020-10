Coraz mniej przedsiębiorców chce przyjęcia przez Polskę euro

Obecnie jedynie 36 proc. liderów średnich i dużych firm chce, by Polska weszła do strefy euro – wynika z najnowszej edycji badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. W tym roku wskaźnik poparcia dla euro jest najniższy w całej 10-letniej historii badania. Odsetek przeciwników przyjmowania unijnej waluty wyanosi teraz z kolei 44 proc.

W trakcie ostatnich 10 lat odnotowano wyraźną zmianę podejścia przedsiębiorców do kwestii ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce. Tegoroczna edycja badania Grant Thornton pokazuje, że odsetek zwolenników euro wynosi już tylko 36 proc., co oznacza spadek o 6 pkt proc. rok do roku. Równocześnie odsetek przeciwników przyjmowania unijnej waluty wzrósł z 11 proc. w 2010 do 44 proc. w 2020 r. Odsetek niezdecydowanych też uległ wyraźnemu zwiększeniu (z 4 proc. do 19 proc.).

Jak oceniają eksperci, zmiana nastawienia przedsiębiorc&...