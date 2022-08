Coraz gorsze nastroje w przemyśle. Dane potwierdzają hamowanie gospodarki

Wyprzedzający wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w lipcu br. tylko 42,1 pkt. Już trzeci miesiąc z rzędu wskaźnik znajduje się poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. Jak oceniają analitycy, nowe dane potwierdzają szybkie hamowanie przemysłu, a obecne trendy mogą prowadzić do sytuacji podobnej do kryzysu finansowego z 2008 r.

– Na słaby odczyt indeksu, a co za tym idzie nastroje menadżerów, wpłynęły przede wszystkim braki w nowych zamówieniach. Zmniejszenie popytu z kolei wpływa na wyraźne osłabienie produkcji. Wszystko to skłania pracodawców do coraz większej wstrzemięźliwości co do dalszych planów zatrudnieniowych – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

Jak ocenia ekspert, przemysł idzie obecnie drogą podobną do tej ...