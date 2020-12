Co z podatkiem od wsparcia z tarczy finansowej PFR?

Możliwość dokonania w 2021 roku częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń będzie analizowana we współpracy z PFR. Prowadzone we współpracy z PFR prace nie zostały dotychczas zakończone. Zapewniam jednak, że chcemy wypracować najbardziej korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, mając na uwadze również to, że ewentualne umorzenia otrzymanych przez nich środków z PFR nastąpią dopiero po 12 miesiącach od ich wypłacenia. Kwota wsparcia podlegająca zwrotowi, jest bowiem spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie udzielenia subwencji - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.