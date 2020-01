Co trzeci pracownik dostosowuje swój czas pracy do wymagań

Niemal jedna trzecia ogółu pracujących (31,9 proc.) przynajmniej raz w miesiącu dostosowuje swój czas pracy do wymagań stawianych przez pracodawcę/klienta lub specyfiki wykonywanej pracy – wynika z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W połowie przypadków taka dyspozycyjność była wymagana co najmniej raz w tygodniu.

Nowe badanie dotyczyło organizacji i rozkładu czasu pracy w II kwartale 2019 r. W tym okresie czasu 5,26 mln osób (31,9 proc. ogółu pracujących) dostosowywało co najmniej raz w miesiącu swój czas pracy do wymagań stawianych przez pracodawcę/klienta albo specyfiki pracy. Wyraźnie częściej dotyczyło to mężczyzn (36,0 proc.), a w przypadku kobiet odsetek takich przypadków sięgnął 26,8 proc.