Co to jest NIP

Numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP, to identyfikator podatkowy, dzięki któremu służby skarbowe mogą jednoznacznie zidentyfikować podatnika. Sprawdź, czy musisz go mieć.

Po co jest identyfikator podatkowy

Identyfikator podatkowy umożliwia organom podatkowym identyfikację podatników, płatników i inkasentów.

Podatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Płatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem jest na przykład pracodawca zatrudniający pracowników.

Inkasent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasent nie ma obowiązku obliczenia wysokości podatku (zaliczki na podatek, raty podatku). Inkasentem może być na przykład spółdzielnia mieszkaniowa.

Identyfikatorami podatkowymi są: NIP i PESEL.

Numer PESEL jest identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi, które:

nie prowadzą działalności gospodarczej, na przykład uzyskują dochody z umowy-zlecenia, umowy o pracę czy umowy o dzieło

nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Ważne! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, twoim identyfikatorem podatkowym jest numer NIP. Masz obowiązek posługiwać się nim, składając wszelkiego rodzaju deklaracje, zeznania czy dokonując płatności podatków.

Kto musi posługiwać się numerem NIP

NIP jest identyfikatorem podatkowym:

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

osób prawnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), które na podstawie ustaw podatkowych są podatnikami

podatników podatku od towarów i usług

innych podmiotów niż osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które w świetle ustaw podatkowych są podatnikami (na przykład spółka cywilna w zakresie podatku od towarów i usług)

płatników podatków

płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

wykonujących działalność nieewidencjonowaną.

Jak uzyskać NIP

Żeby uzyskać NIP, musisz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7.

Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG składa zgłoszenie identyfikacyjne stanowiące podstawę nadania NIP we wniosku o wpis jednoosobowej działalności gospodarczej.

To zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane do urzędu skarbowego.

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną, które nie podlega wpisowi do CEIDG, bądź podatnik VAT składa zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Przedsiębiorcy i płatnicy są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym na złożenie pierwszej deklaracji, zeznania, infor...