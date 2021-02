Co nowego w Wiążącej Informacji Stawkowej od 1 stycznia 2021 r.

Co to jest WIS? Jest to nowa w polskim systemie podatkowym instytucja wprowadzona do ustawy o VAT. Ma ona zapewnić podatnikom ochronę poprzez zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Rolę taką pełniły interpretacje indywidualne lecz WIS czyni to w stopniu dużo większym poprzez związanie organów podatkowych jej treścią. Nie mogą one bowiem w stosunku do stron objętych WIS zastosować stawki VAT, innej niż ta która wskazana została w tejże informacji.

Celem wprowadzenia WIS było zapewnienie bezpiecznego otoczenia podatkowego w zakresie stawek VAT, w szczególności dla podatników najmniejszych. Ich możliwości walki o swoje prawa są skromniejsze, natomiast wkład podatkowy największy. Czy tę dysproporcję udało się a właściwie udaje się zniwelować to już zupełnie inna sprawa. Lepszą metodą niż wprowadzanie kolejnego narzędzia interpretacyjnego wydaje się uproszczenie i uporządkowanie systemu podatkowego (w tym przypadku VAT).

Zmiany w WIS od Nowego Roku

Określenie terminu ważności WIS

Interpretacje w tym zakresie, które były wydawane do 31 grudnia 2020 r. nie miały określonego terminu ważności. Nie oznacza to, że były one bezterminowe. Mogły one wygasnąć w dwóch przypadkach:

z mocy prawa gdy nastąpiła zmiana przepisów dotyczących VAT,

zostać uchylone bądź zmienione w określonych przypadkach, przykładem mogą być zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN) lub jej interpretacjach, lub też w przypadku wykrycia w tym zakresie nieprawidłowości.

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 42ha ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

Przykład

Załóżmy, że podatnik otrzymał wydaną na swój wniosek WIS w dniu 1 marca 2021 r. Oznacza to, że o ile nie będzie miała miejsca zmiana regulacji mających wpływ na zmianę stawki VAT lub też klasyfikacji dóbr (usług) stanowiących przedmiot WIS, ważność otrzymanej przez podatnika interpretacji trwać będzie do 1 marca 2026 r. Oznacza to jednocześnie, iż od dnia 2 marca 2026 r. podatnik pozbawiony będzie ochrony w zakresie objętym interpretacją, która z mocy prawa wygasła. Będzie więc on zmuszony wystąpić ponownie o wydanie WIS w tym zakresie.

Można się zastanawiać czy jest to dobre rozwiązanie. Ale biorąc pod uwagę częste zmiany interpretacji w zakresie podatków, które są polską specyfiką, w interesie podatnika leży posiadanie interpretacji możliwie najświeższej.

WIS także do towarów klasyfikowanych według PKWiU

W myśl art. 42a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Wiążąca Informacja Stawkowa, mająca formę decyzji zawiera następujące elementy: