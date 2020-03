Co dalej z projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej?

Od kilku lat głośną sprawą jest brak uregulowania prawnego pożyczek i kredytów udzielanych przez instytucje parabankowe, tak zwanych chwilówek. Zobowiązania takie ze względu na brak przepisów, mogą zawierać osoby nieposiadające zdolności kredytowej, co powoduje niemożliwość zwrócenia długu przez kredytobiorcę. Co więcej, pożyczkę czy kredyt tego rodzaju, można uzyskać bez zgody czy nawet wiedzy współmałżonka. Potencjalni kredytobiorcy, nie są również sprawdzani pod kątem posiadania innych kredytów w innych instytucjach finansowych, co bardzo często doprowadza do powstania tak zwanej spirali zadłużenia.