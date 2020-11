Co dalej z książeczkami mieszkaniowymi?

Zgodnie z przygotowanym projektem, posiadacze książeczek mieszkaniowych, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, będą mogli uzyskać premię gwarancyjną w związku z: wniesieniem opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy realizacją nowych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego mieszkania. Natomiast właściciele książeczek mieszkaniowych, którzy nie mają własnych lokali mieszkalnych, ale zawarli umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, będą mogli uzyskać premię gwarancyjną w celu uzyskania własności mieszkania tytułem spłaty części kapitałowej.

Interpelacja nr 12603 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie książeczek mieszkaniowych

Szanowny Panie Ministrze,

stosownie do zapisów art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. oraz art. 192 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu RP składam następującą interpelację:

Książeczki mieszkaniowe w czasach PRL-u były popularnym sposobem gromadzenia środków finansowych na własne mieszkanie lub mieszkanie dla swojego dziecka. Miliony osób odkładało swoje oszczędności, by móc po latach starań i wyrzeczeń zamieszkać we własnym mieszkaniu. Książeczka mieszkaniowa PKO nie tylko umożliwiała odkładanie kapitału w celach mieszkaniowych, ale dodatkowo czas jej prowadzenia wliczał się w oczekiwanie na mieszkanie. Oznaczało to, że osoba dorosła, której rodzice odkładali środki na książeczce mieszkaniowej, mogła znacznie szybciej uzyskać mieszkanie, a odłożona kwota na książeczce była powiększona o premię gwarancyjną. Takie działania gwarantowało ówczesne państwo.

Po zmianach w 1989 roku ten problem, jak i wiele innych spadł na odradzającą się Rzeczpospolitą i do dnia dzisiejszego nie został definitywnie rozwiązany. Na domiar złego, dla tych wszystkich ludzi galopująca inflacja oraz denominacja złotego sprawiły, że z odłożonych dużych sum pieniędzy zostały dosłownie grosze. Marzenia o własnym mieszkaniu przepadły na długie lata, a wraz z nimi niejednokrotnie oszczędności całego życia.

Do mojego biura poselskiego przychodzą właśnie takie osoby, ze łzami w oczach opowiadają historie swojego życia, proszą o poradę i pomoc. Nie sposób przejść obojętnie obok tego problemu.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy rząd RP prowadzi jakiś rejestr/ewidencję lub zestawienie, ilu osób w skali kraju może dotyczyć ten problem? Czy w rządzie RP trwają prace nad ustawą, która pomogłaby w sposób definitywny rozwiązać problem właścicieli książeczek mieszkaniowych? Czy przewidywane są rekompensaty z tytułu utraty wartości książeczek? Jakie są obecnie możliwości prawne skorzystania z tego typu książeczki?

Posłowie:

Rafał Bochenek, Jan Kanthak

Oświęcim, 12.10.2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 12603 w sprawie książeczek mieszkaniowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Panów Posłów Rafała Bochenka i Jana Kanthaka z dnia 19 października 2020 r. w sprawie książeczek mieszkaniowych (przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: PG7.054.4.2020), przekazuję poniższe wyjaśnienia.

1) Czy Rząd RP prowadzi jakiś rejestr/ewidencję lub zestawienie ilu osób w skali kraju może dotyczyć ten problem?

Książeczka mieszkaniowa jest dowodem na zawarcie z bankiem umowy rachunku oszczędnościowego, na którym gromadzone są wkłady pieniężne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Jak każdy inny rachunek bankowy tak i ten chroniony jest tajemnicą bankową. Tym samym na szczeblu rządowym nie jest prowadzony rejestr posiadaczy mieszkaniowych oszczędnościowych rachunków bankowych, dane są gromadzone przez banki. Zgodnie z informacją banku PKO BP S.A. (banku, który posiada ponad 99% portfela rachunków książeczek mieszkaniowych uprawniających do premii gwarancyjnej) na dzień 30 września 202...