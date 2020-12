CIT dla spółek komandytowych – termin można odroczyć do maja 2021 r.

W 2021 r. w życie wejdą przepisy obejmujące podatkiem dochodowym CIT spółki komandytowe. Co do zasady status podatnika CIT spółki te uzyskają już od 1 stycznia, ale możliwe będzie przesunięcie terminu do 1 maja 2021 r. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, z tej możliwości skorzysta prawdopodobnie spora część spółek.