Chcesz skorzystać z Małego ZUS? - 8 stycznia mija ważny termin

Przedsiębiorca, korzystający z "małego ZUS" w ubiegłym roku nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, jeśli będzie z niego nadal korzystał. Ale jeśli w 2019 r. ubezpieczony nie płacił małego ZUS, a chce z tej możliwości skorzystać w roku bieżącym, powinien do 8.01.2020 r. zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592. W przypadku chęci skorzystania z tej ulgi należy złożyć następujące dokumenty: