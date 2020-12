Ceny prądu wzrosną w 2021 r. o co najmniej 3,5 proc. Będą też nowe opłaty

Nowy rok przyniesie kolejny wzrost cen energii elektrycznej. Jak wynika z taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki, gospodarstwa domowe muszą liczyć się ze wzrostem cen o ok. 3,5 proc. miesięcznie. Od stycznia 2021 r. pobierana będzie też tzw. opłata mocowa, która wyniesie dla przeciętnego gospodarstwa przeszło 10 zł w skali miesiąca. Jednocześnie rząd wycofał się z pomysłu rekompensat za wzrost cen.

Dane zebrane przez HRE Investments pokazują, że w listopadzie 2020 r. trzyosobowa rodzina płaciła w Polsce za energię przeciętnie o 11,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Także 2021 r. przyniesie podwyżki, ale będą one mniejsze.

W ostatnich dniach URE zatwierdził nowe stawki za energię elektryczną na przyszły rok. W konsekwencji rachunki gospodarstw o przeciętnym zużyciu energii (tzw. grupa G11) wzrosną o ok. 3,5 proc. (ok. 1,5 zł miesięcznie). Wyższe stawki to efekt zarówno wzro...