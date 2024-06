Ceny prądu i gazu zdecydowanie w górę

Tylko do końca czerwca odbiorcy indywidualni energii elektrycznej mogą liczyć na zamrożenie cen za sprzedaż prądu na poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Od 1 lipca br. cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh, niezależnie od poziomu zużycia energii. Jak wskazuje Urząd Regulacji Energetyki, z początkiem przyszłego miesiąca odmrożone zostaną stawki dotyczące dystrybucji prądu, co będzie oznaczać wzrost opłat za dostarczenie energii do 430 zł/MWh. Wzrosną też ceny gazu.