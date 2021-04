Ceny energii w górę. Kolejne lata mogą przynieść jeszcze większe podwyżki

Dane za listopad 2020 r. pokazują, że średnia spotowa cena energii na rynku day-ahead wynosiła wtedy w Polsce 53,54 euro/MWh. To najwyższa cena w całej Unii Europejskiej, a przykładowo w Niemczech było to 38,79 euro/MWh, a we Włoszech 48,75 euro/MWh.

– Wysokie ceny energii w roku ubiegłym oraz znaczący wzrost tych cen w roku bieżącym w sposób istotny wpłyną na spadek konkurencyjności przedsiębiorstw w stopniu będącym funkcją ich energochłonności. W największym zakresie skutkami wysokich cen energii obciążone ...