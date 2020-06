Budżet państwa przed dużą nowelizacją?

Budżet państwa na 2020 r. wymaga daleko idącej nowelizacji, która uwzględniłaby efekty pandemii koronawirusa – ocenia Business Centre Club. Eksperci organizacji podkreślają, że obecny budżet, zakładający zerowy deficyt i dość wysoki wzrost gospodarczy, jest już nie do utrzymania.

„Nowe środki publiczne na wsparcie biznesu są głównie w rękach Polskiego Funduszu Rozwoju (około 100 mld zł) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (dalsze 100 mld zł). Pod pewnymi warunkami pomoc publiczna może być skuteczna w ograniczeniu spadku naszego PKB w tym roku do około 3-4 proc. oraz do powrotu PKB w 2021 r. do poziomu z roku 2019” – wskazuje BCC.

Jak ocenia główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka, Polska stoi obecnie przed koniecznością szerokich zmian dotyczących finansów publicznych. Potrzebna ma być pr...