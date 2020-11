Budżet na rok 2020 już znowelizowany

Nowela ustawy budżetowej ma przede wszystkim zapewnić środki na dalszą walkę z koronawirusem, a jednocześnie pozwolić na stymulację rozwoju gospodarki, aby możliwy był szybki powrót do wzrostu. Nowela zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą w 2020 r. w sumie 398,7 mld zł. Wydatki z kolei wzrosną do 508 mld zł, co będzie oznaczać deficyt na poziomie 109,3 mld zł.

– Zadaniem resortu finansów jest zapewnienie środków na potrzeby rządu, w tym działania pomocowe dla gospodarki. Działanie te bezpiecznie i o...