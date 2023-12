Branża nieruchomości szykuje się na wymogi związane z ESG

Nowe badanie przeprowadzone przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH) i Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych (PINK) pokazuje, że w 85 proc. badanych firm są osoby oddelegowane do zajmowania się tematem ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). W ten sposób inwestorzy w branży nieruchomości szykują się na zmiany i ryzyka związane z ewentualnym niedostosowaniem się do nowych wymogów.

– Kiedy wiele lat temu pojawiły się zielone budynki, początkowo uważano, że to trend lub moda. Natomiast w tej chwili już wiemy, że zrównoważony rozwój i zielone budynki to część ESG i one zostaną z nami na lata. 78 proc. inwestorów uważa, że ryzyko niedopełnienia wymogów ESG jest ryzykiem finansowym, które negatywnie wpłynie na ich finanse lub wartości nieruchomości. To pokazu...