Branża nieruchomości spodziewa się poprawy otoczenia podatkowego

Jak wynika z nowego raportu pn. „Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2024”, branża nieruchomości stopniowo dostosowuje się do zakłóceń spowodowanych wojną w Ukrainie. Nowe badanie pokazuje m.in. wzrost optymizmu względem ubiegłego roku – 40 proc. badanych zapowiada wzrost ogólnej aktywności rynkowej. W Polsce 70 proc. respondentów przewiduje ponadto zwiększenie dostępu do produktów inwestycyjnych.

Nowy raport Deloitte oparto na badaniu przeprowadzonym wśród członków zarząd&oacu...