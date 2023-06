Brak lub błędny NIP na fakturze, brak akceptacji noty korygującej a prawo do odliczenia VAT

W sytuacji, gdy faktury nie zawierają jedynie numeru NIP/zawierają jedynie błędny numer NIP i jeżeli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja podatnika jako nabywcy, to ma on prawo do odliczenia z tych faktur podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, pomimo braku otrzymania potwierdzonych not korygujących.