Brak faktury korygującej a korekta podatku naliczonego

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie tzw. pakiet SLIM VAT, który między innymi dokonał zmian w sposobie rozliczania korekt podatku naliczonego. Wskutek zmian, do korekty podatku naliczonego nie jest konieczne posiadanie przez nabywcę faktury korygującej. Niemniej, obowiązkowe jest spełnienie innych przesłanek.

Sposób dokonania korekty podatku naliczonego został uregulowany na nowo w przepisie art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Jak można zauważyć, przywołany przepis w ogóle nie uzależnia obowiązku dokonania korekty poda...