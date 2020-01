Brak doręczenie odpisu tytułu wykonawczego nie wpływa na ważność czynności

Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Unormowanie to nawiązuje i wiąże skutek przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wyłącznie z zastosowaniem środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, a nie z doręczeniem odpisu tytułu wykonawczego.

Teza

Brak dołączenia odpisu tytułu wykonawczego przy zawiadomieniu podatnika o dokonaniu zajęcia wynagrodzenia za pracę nie powoduje bezskuteczności czynności w postaci zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, przerywającej bieg terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA del. Artur Kot, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 921/16 w sprawie ze skargi C. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od C. L. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 921/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę C. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. Treść uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia dostępna jest na stronie internetowej https://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dalej zwana: "CBOSA").

2.1. Od powyższego orzeczenia pełnomocnik skarżącego wywiódł skargę kasacyjną, w której wniesiono o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wniesiono także o dołączenie do akt przedmiotowej sprawy całości akt postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] wraz z wszystkim zarzutami w sprawie prowadzenia egzekucji, skargami na czynności egzekucyjne, zażaleniami oraz postanowieniami organu egzekucyjnego oraz organu nadzoru - na okoliczność braku doręczenia skarżącemu odpisu tytułu wykonawczego przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r., w celu wykazania, iż zajęcie wynagrodzenia za pracę na podstawie zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 23.12.2015 r. nie spowodowało przerwy biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w rozumieniu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (w ocenie strony skarżącej powyższe zajęcie wynagrodzenia za pracę było wadliwe, ponieważ nastąpiło bez podstawy prawnej w postaci prawidłowego tytułu wykonawczego, który nie został doręczony przed 31.12.2015r., a tym samym w sprawie nie doszło do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej). Autor skargi kasacyjnej na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej zwana: "p.p.s.a.") zarzucił naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej zwana: "Ordynacja podatkowa") - w związku z art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na nieuwzględnieniu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. z dniem 31.12.2015 r.;

- art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej w związku z art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie skutkujące błędem polegającym na nieuwzględnieniu skargi;

- art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez błędną wykładnię w związku z art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.,

- art. 23 § 1 punkty 1 i 2, § 2, § 3 pkt 2, § 4 i § 5 Ordynacji podatkowej w związku z § 2 i § 11 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm., dalej zwane: "r.p.p.k.p.r.") w związku z art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie skutkujące błędem polegającym na nieuwzględnieniu skargi;

- art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1, art. 22, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej zwana: "u.p.d.o.f.") w związku z art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie skutkujące błędem polegającym na nieuwzględnieniu skargi.

Na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. zarzucono zaskarżonemu wyrokowi naruszenia przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. b) p.p.s.a. w związku z art. 240 § 1 pkt 4 w związku z art. 178 § 1, art. 200 § 1, art. 122, art. 187 § 1 w związku z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na bezzasadnym oddaleniu skargi, w sytuacji gdy skarżący wykazał, że w postępowaniu podatkowym przeprowadzonym przez organ I instancji - Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. wystąpiła kwalifikowana wada stanowiąca przesłankę jego wznowienia - strona bez własnej winy nie brała udziału w tym postępowaniu;

- art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. b) p.p.s.a. w związku z art. 240 § 1 pkt 4 w związku z art. 178 § 1, art. 200 § 1, art. 122, art. 187 § 1 w związku z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na bezzasadnym oddaleniu skargi, w sytuacji gdy skarżący wykazał, że w postępowaniu odwoławczym przeprowadzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku wystąpiła kwalifikowana wada stanowiąca przesłankę jego wznowienia - strona bez własnej winy nie brała udziału w tym postępowaniu;

- art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. i art. 106 § 3 p.p.s.a. w związku z art. art. 2a, art. 82 § 1, art. 120, art. 121 §,1, art. 122, art. 124, art. 187 § 1, art. 188, 190 § 1 i § 2, art. 191, art. 192, art. 193 § 1 - § 8, art. 197, art. 200 § 1, art. 210 § 1 pkt 6, art. 210 § 4 w związku z art. 23 § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na bezzasadnym oddaleniu skargi, w sytuacji gdy skarżący wykazał, że organy podatkowe I i II instancji nieprawidłowo przeprowadziły postępowanie w przedmiotowej sprawie, w szczególności: nie zgromadziły całości materiałów dowodowych, które umożliwiałyby prawidłowe rozpatrzenie sprawy; bezzasadnie oddaliły wnioski dowodowe skarżącego; dokonały błędnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego; organ odwoławczy rozstrzygnął na niekorzyść skarżącego zaistniałe w sprawie wątpliwości co do treści przepisów prawnych oraz okoliczności faktycznych; błędnie uzasadniły decyzje wydane w sprawie;

- art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w związku z art. 70 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na sporządzeniu błędnego uzasadnienia wyroku, w którym Sąd I instancji: błędnie przyjął, że zajęcie wynagrodzenia za pracę na podstawie zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 23.12.2015 r. spowodowało przerwę biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w rozumieniu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, podczas gdy w ocenie strony skarżącej powyższe zajęcie wynagrodzenia za pracę było wadliwe, ponieważ nastąpiło bez podstawy prawnej w postaci prawidłowego tytułu wykonawczego, który nie został doręczony przed 31.12.2015 r., a tym samym w sprawie nie doszło do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej; nie uwzględnił, że zobowiązanie podatkowe skarżącego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. przedawniło się z dniem 31.12.2015 roku;

- art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w związku z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na sporządzeniu błędnego uzasadnienia wyroku, w którym Sąd I instancji przedstawił nieprawidłową ocenę prawną sprawy (błędną wykładnię art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej), gdyż bezzasadnie uznał, iż zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony przed upływem terminu przedawnienia w każdym przypadku przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, podczas gdy w ocenie skarżącego zastosowanie środka egzekucyjnego bez podstawy prawnej w postaci prawidłowego tytułu wykonawczego doręczonego przed upływem terminu przedawnienia nie powoduje skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

- art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 122, art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na nieprawidłowym uzasadnieniu wyroku, w którym Sąd I instancji przedstawił stan faktyczny niezgodnie z rzeczywistością poprzez bezzasadną akceptację ustaleń organów podatkowych, że: wystąpiły niewyjaśnione rozbieżności pomiędzy kosztami uzyskania przychodu oraz uzyskanym przychodem; zajęcie wynagrodzenia za pracę na podstawie zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 23.12.2015r. spowodowało przerwę biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w rozumieniu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, podczas gdy w ocenie strony skarżącej powyższe zajęcie wynagrodzenia za pracę było wadliwe, ponieważ nastąpiło bez podstawy prawnej w postaci prawidłowego tytułu wykonawczego, który nie został doręczony przed 31.12.2015 r., a tym samym w sprawie nie doszło do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej.

2.2. W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3.1. Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

3.2. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, z urzędu zaś bierze pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. Analiza akt sprawy wskazuje, że nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w art. 183 § 2 p.p.s.a. Rozważania Naczelnego Sądu Administracyjnego mogą zatem dotyczyć jedynie naruszeń przepisów wskazanych w skardze kasacyjnej.

3.3. Przepis art. 174 p.p.s.a. stanowi, że skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (pkt 1), lub naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (pkt 2). W świetle art. 176 p.p.s.a. skarga kasacyjna jest sformalizowanym środkiem prawnym i powinna czynić zadość nie tylko wymaganiom przypisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, lecz także przewidzianym dla niej wymaganiom szczególnym, tzn. powinna zawierać dodatkowo m.in. przytoczenie podstaw ka...