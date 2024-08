Bony jednego przeznaczenia dla pracowników. Jak rozliczyć VAT?

Firmie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu bonów jednego przeznaczenia przekazywanych pracownikom, a które służą do zaspokojenia ich prywatnych potrzeb, ponieważ nie jest spełniony podstawowy warunek dotyczący związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Ponadto, przekazanie pracownikom tych bonów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem nie stanowi odpłatnego świadczenia usług.

Z wnioskiem o interpretację spółka z o.o., której pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują, poza wynagrodzeniem, dodatkowe świadczenia. Aby efektywnie zarządzać kontami dodatkowych świadczeń oraz dostosować te świadczenia do potrzeb zainteresowanych spółka planuje wprowadzić tzw. program kafeteryjny obsługiwany przez podmiot zewnętrzny. Program nie będzie stanowił części regulacji z zakresu wynagradzania pracowników.

Pracownicy będą otrzymywać punkty co miesiąc. Następnie, za pośrednictwem serwisu internetowego będą mogli składać zamówienia na towary i usługi dostępne w ramach programu kafeteryjnego, aż do wyczerpania dostępnych środków. Wymiana punktów na towary i usługi następować będzie w formie jednorazowego umorzenia punktów za określony towar lub usługę lub w formie abonamentowej - w formie okresowego umorzenia punktów w zamian za udostępnienie usługi w kolejnym okresie rozliczeniowym. W takim przypadku otrzymywane w danym okresie rozliczeniowym punkty w pierwszej kolejności wymieniane będą na świadczenia abonamentowe. W przypadku bonów, jeżeli ilość punktów zgromadzonych przez pracownika lub współpracownika będzie niewystarczająca do nabycia wybranego produktu lub usługi, zainteresowany będzie mógł dopłacić brakującą kwotę z własnych środków.

Rozliczenie spółki z operatorem programu kafeteryjnego ma się odbywać co miesiąc. Operator wystawi na spółkę fakturę VAT za bony jednego przeznaczenia, na które pracownicy wymienili punkty w danym miesiącu. Wartość bonów będzie przypisywana poszczególnym pracownikom jako nieodpłatne świadczenie i podlegać będzie ubezpieczeniom społecznym oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spółka chciała wiedzieć, czy będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach dokumentujących zakup bonów jednego przeznaczenia celem nieodpłatnego przekazania pracownikom oraz czy nieodpłatne przekazanie pracownikom bonów jednego przeznaczenia dotyczących usług będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W jej opinii, nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku od towarów i usług a nieodpłatne przekazanie pracownikom bonów nie będzie podlegać VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub poś...