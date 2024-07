Bonu rehabilitacyjno-terapeutycznego nie będzie?

W trakcie prac nad ostatecznym kształtem programu, zastrzeżenia do proponowanego rozwiązania zgłosiła Komisja Europejska. W jej opinii działania, które można by było finansować w ramach bonu rehabilitacyjno-terapeutycznego, powinny być wspierane przez krajowy system opieki zdrowotnej. Po uwzględnieniu uwag komisji projekt został przekazany do dalszej analizy, a prowadzone prace wstrzymano, jako niemieszczące się we właściwości resortu - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.