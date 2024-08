Bon energetyczny - jaki i gdzie można złożyć wniosek

Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o bon energetyczny - jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach na energię elektryczną. Wsparcie jest przeznaczone dla około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Wniosek można złożyć: w aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl, na stronie epuap.gov.pl, stacjonarnie w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Komu i w jakiej wysokości przysługuje bon?

Bon energetyczny przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, jeżeli próg dochodowy nie przekracza:

2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych;

1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

400 zł dla 2-3 osobowych,

500 zł dla 4-5 osobowych,

600 zł dla 6 osobowych i większych.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100%. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie od 600 do 1200 zł:

600 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

800 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się 2 do 3 osób,

1000 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób,

1200 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dlatego jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczeni...