Bloger rozliczy wydatki na ubrania i kosmetyki - fiskus musiał zmienić zdanie

Podatniczka, jako osoba fizyczna, planuje rozpocząć prowadzenie działalności na zasadzie wpisu do CEiDG, poprzez założenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo będzie źródłem przychodów. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych na zakup odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum oraz wykonanie fotografii, filmów i innych treści multimedialnych do kosztów uzyskania przychodów?