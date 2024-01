Biznes proponuje zmiany w ulgach proinnowacyjnych

Konfederacja Lewiatan przekonuje, że w przypadku ulgi B+R dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie możliwości uzyskania zwrotu gotówkowego dla wszystkich firm (nie tylko najmniejszych), gdy firma wykazuje straty lub osiąga niewystarczające kwoty dochodu do rozliczenia pełnej wysokości ulgi. Propozycje biznesu obejmują również m.in. podwyższenie kwoty kosztów kwalifikowanych do 200 proc. we wszystkich kategoriach.

„Powinna też istnieć możliwość rozliczania w ramach ulgi B+R ko...