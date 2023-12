Biznes proponuje podwyżkę kaucji dla szklanych butelek

Kaucje dla szklanych butelek wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l powinny zostać podwyższone z 0,5 zł do 1 zł – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja przekonuje, że podniesienie kaucji będzie zachęcać do zwracania pustych opakowań.