Biznes chce zniesienia barier w zatrudnianiu obcokrajowców

Polskie prawo nie jest dostosowane do obecnej sytuacji związanej z masową emigracją obywateli Ukrainy do Polski – twierdzą Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. We wspólnym stanowisku organizacje zaapelowały do władz o zniesienie barier w zatrudnianiu, w tym ograniczeń w wykonywaniu niektórych zawodów przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.