Biznes apeluje o wprowadzenie elektronicznych weksli

Rząd powinien podjąć prace legislacyjne pozwalające na wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksli w formie elektronicznej – apeluje Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców w Polsce. Środowisko biznesowe przekonuje, że materialna forma weksla nie przystaje do oczekiwań użytkowników i rozwoju technologicznego.

W nowym stanowisku Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do rządu o wdrożenie do polskiego systemu prawnego formuły elektronicznych weksli, co miałoby być korzystne dla gospodarki oraz poprawić bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi i innymi środkami.

„Czas pandemii, ale i funkcjonowanie obrotu gospodarczego w obecnym czasie, potwierdzają i ujawniają istotne niedomagania funkcjonowania materialnej formy weksla. Obecny stan nie spełnia oczekiwań użytkowników co do szybkości i sposobów elektronicznej wymiany danych na odległość. Nie spełnia on także oczekiwań klientów instytucji finansowych i...