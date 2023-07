Biznes apeluje o podwyżkę płac w budżetówce o 20 proc.

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej powinny wzrosnąć w 2024 r. o 20 proc., co stanowiłoby inwestycję w usługi publiczne – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Środowisko przedsiębiorców przekonuje, że jeśli w przyszłym roku płaca minimalna miałaby wzrosnąć o 18 proc., to podwyżki dla budżetówki powinny mieć zbliżony wymiar. Aktualne plany rządu zakładają tymczasem podniesienie wynagrodzeń w sferze państwowej tylko o 6,6 proc.

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na niekonsekwencję w propozycjach rządu dotyczących płac. W 2024 r. rząd chce podniesienia wysokości płacy minimalnej o 18 proc., co będzie kosztować pracodawców łącznie ok. 35 mld zł. Z tej kwoty 20 mld zł trafi do pracowników, a 15 mld zł zasili w postaci składek i podatków budżet państwa.

– Skutki tej podwyżki dla gospodarki będą ewidentne. Oczywiście przy tak dużym niedoborze pracowników, firmy będą musiały r...