Biała lista VAT: Kiedy i jak zawiadomić o innym rachunku

Jeżeli przedsiębiorca dokona płatności na rachunek nieujęty wykazie VAT i złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, a następnie przy kolejnych płatnościach dojdzie do zmiany: podmiotu, statusu kontrahenta (czynny, zwolniony, niezarejestrowany) i rachunku (nieujęty/ujęty w wykazie), to powinien złożyć ponowne zawiadomienie. Zawiadomienie dotyczy bowiem konkretnego podmiotu, posługującego się konkretnym rachunkiem w określonej sytuacji podatkowo-prawnej dot. tego podmiotu.