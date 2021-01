BHP przy pracy zdalnej

Zapytanie nr 2135 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie przepisów BHP dotyczących pracy zdalnej

Szanowny Panie Ministrze!

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu obywateli zaczęło pracować zdalnie ze swoich domów. Mimo że od tego czasu minęło już wiele miesięcy, wciąż jednak brakuje przepisów dotyczących świadczenia pracy zdalnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak regulacji dotyczących zasad BHP przy pracy wykonywanej z domu sprawia, że wielu pracowników nie wie, co należy robić w przypadku, gdy zdarzy im się wypadek przy pracy zdalnej świadczonej w miejscu ich zamieszkania. Zdarzenie, by uznać je za wypadek przy pracy, musi spełniać cztery kryteria - być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące co najmniej uraz, a także nastąpić w związku z pracą. Poszkodowany zaś musi być zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku wypadków podczas pracy zdalnej nadal obowiązują przepisy ogólne. Oznacza to, że w sytuacji zaistnienia oraz zgłoszenia wypadku pracodawcy, ma on obowiązek powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności oraz przyczyny wypadku. Jeśli zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy, poszkodowany może iść do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie wiadomo jednak, na jakiej zasadzie inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą podjąć czynności w przypadku takiego zdarzenia. Niewiadomych jest w tej kwestii wiele, a pracodawcy i pracownicy wciąż czekają na uregulowanie przepisów dotyczących pracy zdalnej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w Radzie Dialogu Społecznego są aktualnie prowadzone rozmowy w sprawie nowych rozwiązań prawnych w powyższym zakresie? Jeśli tak, na jakim są one etapie? Kiedy zostaną wypracowane nowe przepisy? Kiedy zostaną wprowadzone w życie? Czy w sytuacji wypadku podczas pracy zdalnej inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą przeprowadzać czynności w mieszkaniu prywatnym poszkodowanego pracownika? Czy osoba poszkodowana ma obowiązek wpuszczenia inspektora lub członków zespołu powypadkowego do swojego mieszkania? Czy pracodawca może nakazać zorganizować swoim pracownikom miejsce pracy w domu zgodnie z zasadami BHP? Kto wtedy będzie ponosić koszty zakupu odpowiedniego sprzętu biurowego? Czy w przypadku kontuzji nabytej w godzinach pracy zdalnej zdarzenie to będzie uznawane za wypadek przy pracy? Co w sytuacji, gdy nie będzie świadków tego zdarzenia? Jak wówczas będzie wyglądać odszkodowanie?

Posłanka Katarzyna Osos

11 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 2135 w sprawie przepisów BHP dotyczących pracy zdalnej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na zapytanie nr 2135 Pani Poseł Katarzyny Osos uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Regulacje dotyczące pracy zdalnej, zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19”, zostały wprowadzone w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i mogą one być stosowane przez pracodawców w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tej choroby. Warto podkreślić fakt, że regulacje te mają być stosowane przez określony czas, tj. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego...