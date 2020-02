Bezrobocie w styczniu wzrosło

Między grudniem 2019 a styczniem 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła z 5,2 do 5,5 proc. – wynika z szacunkowych danych z urzędów pracy, które przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Eksperci oceniają, że w kolejnych miesiącach liczba bezrobotnych będzie jednak spadać, na co wpłynie m.in. uruchomienie nowych programów aktywizacji bezrobotnych.

W styczniu br. zanotowano wzrost odsetka zarejestrowanych bezrobotnych do 5,5 proc. Na koniec tego miesiąca liczba bezrobotnych wyniosła 922,4 tys. osób. Tak niskiej liczby nie notowano od 30 lat. Nowe dane pokazują także, że rośnie liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, które pracodawcy zgłaszają do urzędów pracy. W ubiegłym miesiącu takich miejsc było 119,1 tys., co oznacza wzrost o 40,7 tys. wzg...