Bezrobocie w Polsce wciąż niskie

Jak podaje Eurostat, w listopadzie 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła w całej Unii Europejskiej 6,3 proc., co oznacza spadek o 0,3 pkt proc. w skali roku. Większe problemy z rynkiem pracy mają natomiast kraje należące do strefy euro, gdzie wskaźnik wyniósł 7,5 proc. (spadek o 0,4 pkt proc. rok do roku).

Zdecydowanie największe kłopoty z bezrobociem mają Grecja (16,8 proc.) oraz Hisz...