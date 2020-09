Bezrobocie nadal niskie, zasiłki w górę

W lipcu br. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Zgodnie z unijną metodologią, niższy wskaźnik w Unii Europejskiej odnotowano tylko w Czechach. Jednocześnie z początkiem bieżącego miesiąca wzrosły zasiłki dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach będzie to 1200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku świadczenie wyniesie 942,3 zł.

Jak wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego, w lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w UE wyniosła 7,2 proc., co oznacza wzrost o 0,5 pkt proc. rok do roku. Polska należy do krajów z najmniejszym odsetkiem bezrobotnych – wskaźnik wyniósł w lipcu 3,2 proc. i nie zmienił się względem analogicznego okresu czasu rok wcześniej. Lepszym wynikiem (2,7 proc.) mogą pochwalić się obecnie tylko Czechy.

– Kolejny raz mamy potwierdzenie...