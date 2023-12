Bezpieczny kredyt 2 proc. z większym budżetem?

Wsparcie w ramach tzw. bezpiecznego kredytu 2 proc. ma być szerzej dostępne – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawił rząd. Pomoc dotyczy nabycia lub budowy pierwszego własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Rząd proponuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na program w latach 2024-2032 z ok. 11,3 mld zł do blisko 16,1 mld zł. Do tej pory w ramach programu zawarto ponad 40 tys. umów kredytowych.