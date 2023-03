Bezpieczeństwo danych podatkowych jest zagrożone?

Do biura rzecznika praw obywatelskich trafiły informacje o przypadku, w którym obywatel korzystający z portalu podatkowego resortu finansów uzyskał nieuprawniony dostęp do szczegółowych danych innego przedsiębiorcy. Jak ocenia RPO, przypadek ten może wskazywać na problemy z ochroną danych podatkowych. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.