Bezgotówkowe napiwki dla pracowników nie są firmowym przychodem

W przypadku pozostawienia napiwku, pracownik dolicza tę kwotę do rachunku klienta, a płatność bezgotówkowa za pośrednictwem terminala płatniczego obejmuje łączną kwotę (tj. sumę wartości zamówienia i napiwku). Następnie napiwek (z określeniem jego kwoty/wartości procentowej rachunku) odnotowywany jest w terminalu POS (point of sale). Odnotowanie napiwku w terminalu POS skutkuje w sposób automatyczny przypisaniem (alokacją) napiwku do konkretnego pracownika, który obsługuje danego klienta (dany rachunek) i do jego indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Naliczony napiwek zostaje umieszczony na paragonie fiskalnym (fakturze) wystawianym na rzecz klienta jako pozycja pod nazwą „serwis”. Spółka przechowuje rosnące w trakcie miesiąca (jako przyjętego okresu rozliczeniowego napiwków) środki pieniężne z tytułu napiwków, a następnie pod koniec miesiąca przekazuje (a de facto oddaje) danemu pracownikowi otrzymane przez niego w ciągu miesiąca napiwki.

Odpowiedź:

Kwoty przekazywanych bezgotówkowo napiwków nie stanowią przychodu spółki w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT. Przede wszystkim spółka nie jest adresatem (odbiorcą) świadczenia. Kwoty napiwków uiszczanych w sposób bezgotówkowy nie stanowią więc świadczenia należnego spółki. Tak zgromadzone na rachunku kwoty nie są pozostawione do jej dyspozycji, która nie staje się właścicielem i dysponentem tych środków. Co więcej, ze względu na to, że spółka nie jest stroną świadczenia w postaci napiwku, nie ma on żadnego tytułu prawnego do dochodzenia należności wynikających z napiwków przed sądami powszechnymi.

Co więcej, niezależnie od powyższego trzeba stwierdzić dodatkowo, że napiwki należne pracownikom nie mają po stronie spółki charakteru definitywnego. Spółka wypłaca pracownikom zagregowane kwoty napiwków pod koniec każdego miesiąca. Tym samym należności z tytułu napiwków należnych Pracownikom mają charakter przejściowy po stronie spółki. W trakcie danego miesiąca są one gromadzone przez spółkę na jej rachunku bankowym, by pod jego koniec wypłacić należne napiwki pracownikom. Z związku z tym, spółka nie osiąga z tego tytułu jakiegokol...