Bezgotówkowa forma płatności a rejestracja transakcji w kasie

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wszelkie transakcje realizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinny być objęte ewidencją sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenia w sprawie stosowania kas rejestrujących stanowiły i nadal stanowią drogę wiodącą do osiągnięcia tego celu.

W tym właśnie kontekście postrzegać również należy obowiązek zintegrowania przez tego rodzaju sprzedawców kas rejestrujących on-line przez nich prowadzonych z terminalami płatniczymi czy też wcześniejszy nakładający powinność zapewnienia bezgotówkowej zapłaty przy ewidencjonowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej.

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, przy użyciu terminalu płatniczego w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Instrumentem płatniczym jest środek płatniczy, który nie jest banknotem ani monetą, lecz jednocześnie stanowiący sposób dokonania transakcji w ramach transferu środków pomiędzy dwoma podmiotami.

Ustawa o usługach płatniczych zawiera określenie instrumentu płatniczego jako zbioru, który trudno poddać jednoznacznej kwalifikacji. Postęp jaki dokonuje się w tej dziedzinie sprawia, że powstają coraz to nowe formy takich instrumentów nie poddających się prostemu usystematyzowaniu.

Można jednak wskazać instrumenty bardziej i mniej popularne. Tym najpopularniejszym jest niewątpliwie karta płatnicza. Jest to z całą pewnością coś co kojarzy się najbardziej z pojęciem instrumentu płatniczego. W podstawowym zastosowaniu służy do regulowania transakcji oraz pobierania gotówki z bankomatu. Są różne rodzaje kart a najpopularniejszy podział to karta debetowa oraz karta kredytowa. Możliwy jest też podział ze względu na jej techniczne cechy a więc nie tylko istnienie w formie plastikowego prostokąta.

Drugim co do popularności instrumentem są przelewy elektroniczne, dzięki którym możliwe stało się całkowite porzucenie wizyt w o...