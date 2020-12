Będzie ustrukturyzowany wzór faktury

W IV kwartale 2021 r. planujemy wprowadzić dla podatników rozwiązanie mające charakter fakultatywny, tj. możliwość wystawiania i otrzymywania faktur za pośrednictwem przygotowywanego systemu teleinformatycznego. W wyniku wdrożenia tego rozwiązania zwiększy się m.in. pewność podatników co do prawidłowości wystawianych i otrzymywanych dokumentów, poprzez wprowadzenie elektronicznego ustrukturyzowanego wzoru faktury - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zapytanie nr 1903 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych

Szanowny Panie Ministrze!

Podczas mojego dyżuru poselskiego zwrócono się do mnie z prośbą o pomoc w sprawie ujednolicenia wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych. Osoba prowadząca własną działalność nie rozumie, dlaczego mimo obowiązku przepisywania faktur i rozliczania się z urzędem skarbowym przez Internet nie powstał żaden odgórnie ustalony rządowy schemat, który ułatwiałby pracę prowadzącym księgowość i wprowadziłby jednolity wzór dla osób wydających faktury i paragony fiskalne. Wzór ten mógłby zawierać dane dotyczące ceny brutto, ceny netto, liczby sztuk czy stawki podatku VAT. Dziś każdy posługuje się innym wzorem i nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy na paragonie fiskalnym widnieje tylko cena brutto, więc co miesiąc wiele osób prowadzących księgowość musi samodzielnie wyliczać wartości, np. cenę netto, które po zaokrągleniu nie są takie jak w rzeczywistości. Utrudnia to pracę i zabiera cenny czas wielu osobom.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Czy ministerstwo planuje przyjrzeć się tej kwestii i ustalić odgórnie ujednolicony wzór dla wszystkich wydających faktury oraz paragony fiskalne, który zawierałby takie dane jak cena brutto, cena netto, liczba sztuk czy stawka podatku VAT? Jeśli tak, kiedy mogłoby to wejść w życie? Jeśli nie, to czy ministerstwo ma pomysł, w jaki sposób można ułatwić życie osobom, które co miesiąc muszą ręcznie wyliczać te wartości?

Posłanka Katarzyna Osos

5 listopada 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1903 w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na zapytanie nr 1903 z 13 listopada 2020 r. Pani Poseł Katarzyny Osos w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych, uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie chciałbym podziękować Pani Poseł za zwrócenie uwagi na ważny problem związany z dokumentowaniem transakcji podlegających VAT, w szczególności w kontekście potrzeby wprowadzenia możliwości posługiwania się przez podatników jednolitym wzorem faktury.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska, nie posiadają swobody kreowania własnych rozwiązań w zakresie prawa objętego harmonizacją. W przy...