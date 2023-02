Będzie nowa ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Resort rozwoju i technologii skierował do konsultacji projekt nowej ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa ma wprowadzić program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego ustanowione zostaną instrumenty finansowe dla osób gotowych na zakup pierwszego mieszkania oraz planujących zrobić to w trakcie kilku kolejnych lat.

– Chcemy zadbać o to, żeby mieszkanie był w stanie kupić każdy polski obywatel. Dlatego pracujemy nad programem Pierwsze Mieszkanie, które ma pomóc w zakupie pierwszego M, osobom, które jeszcze go nie mają – zapowiada szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

W ramach nowego programu przewidziano tzw. bezpieczny kredyt na 2 proc. W praktyce taki kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu czy też spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W odniesieniu do małżeństw lub rodziców przynajmniej jednego wspólnego dziecka warunek dotyczący wieku będzie musiała spełnić co najmniej jedna osoba.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, kredyt będzie można udzielić do wysokości maksymal...