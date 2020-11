Będzie nowa tarcza finansowa PFR 2.0

Rząd uruchamia tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. W ramach nowego etapu na wsparcie dla mikro-, małych, średnich i dużych firm trafić ma 35 mld zł. Zgodnie z czwartkową zapowiedzią rządu, system pomocy będzie skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw z niemal 40 branż.

W ramach pierwszej tarczy finansowej, uruchomionej w odpowiedzi na kryzys związany z pandemią koronawirusa, wsparcie objęło łącznie 347 tys. przedsiębiorstw, do których trafiło przeszło 60 mld zł.

– Dziś wdrażamy tarczę 2.0. Patrzymy na branże, które zostały najbardziej dotknięte. Jest ich w sumie ok. 40. Mamy dla nich nową tarczę branżową, która będzie kluczowa. To co najmniej 35 mld zł dla małych firm, MŚP oraz dla duż...