Będzie nowa dyrektywa ws. praw pracowników platform internetowych

Unia Europejska wprowadzi nowe regulacje dotyczące praw pracowników platform internetowych. Rada i Parlament Europejski osiągnęły już wstępne porozumienie odnośnie dyrektywy ws. poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Przepisy mają w praktyce pomoc pracownikom platform w uzyskaniu dostępu do praw pracowniczych.

Ostatnie lata przyniosły zdecydowany wzrost tzw. gospodarki platformowej. Szacuje się, że między 2016 a 2020 r. dochody w tym sektorze wzrosły z 3 mld euro do 14 mld euro. Do 2025 r. liczba pracowników platformowych ma tymczasem wzrosnąć do 43 mln.

Nowa unijna dyrektywa ma przynieść dwie istotne nowości. Chodzi o wskazanie sposobu ustalania właściwego statusu zatrudnieniowego pracowników platform internetowych oraz określenie pierwszych przepisów o stosowaniu algorytmów w miejscu pracy.

– Porozumienie to ogromny krok naprzód dla osób pracujących w gospodarce prac dorywczych w UE. Gdy Rada i Parlament je potwierdzą, pracownicy platform internetowych zyskają lepszą ogó...