Będzie łatwiej o wsparcie z Funduszu Pracy

„W okresie od marca do października 2020 r., a więc od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w Polsce, bezrobocie wzrosło o ok. 98,5 tys. osób, co stanowi wzrost o około 10 proc. w stosunku do stanu na koniec lutego 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy chcą zwiększyć poziom aktywizacji osób bezrobotnych, czemu służyć ma złagodzenie warunków ubiegania się o różne formy wsparcia.

W przypadku osób ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej zniesiony zostanie warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy. Z kolei w przypadku refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego przewidziano likwidację warunku niezmniejszania wymiaru czasu pracy pracowników w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie.

Ułatwienia będą dotyczyć również prowadzenia działalności go...